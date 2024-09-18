Два человека ранены при захвате офиса Wildberries в Москве

Основатель и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата её бизнеса. Ранены два человека, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены двое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооружённая группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - написала Бакальчук в Telegram-канале.