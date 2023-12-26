Два человека провалились под лёд в Атырауской области

Полицейские спасли двоих человек, провалившихся под лёд реки Шарон в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о том, что женщина провалилась под лед, поступило в полицию около 19:20 часов.

"Добравшись до места происшествия, полицейский взял веревку из машины и вышел на лед. Там он заметил мужчину, пришедшего на помощь к женщине, который также провалился под лед. В этот момент на помощь пришли сотрудники отдела патрульной полиции, которые спасли провалившуюся женщину, и мужчину, который сам оказался в ледяной воде, пытаясь помочь женщине", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно доставили мужчину и женщину в районную больницу. В настоящее время 64-летняя женщина находится под наблюдением врачей.