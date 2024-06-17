Два человека пострадали в результате хлопка газа в Аральске

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в Аральске. Двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz. Подробности о случившемся сообщили в компании QazaqGaz Aimaq.

17 июня в компанию поступил звонок от старшего дежурного РОВД с информацией о произошедшем хлопке газовоздушной смеси по улице Бекетай би в Аральске Кызылординской области. В результате инцидента пострадали два человека. Их оперативно доставили в центральную районную больницу. Состояние пострадавших на данный момент стабильно тяжёлое.

"Предварительный осмотр места происшествия показал, что абонент без разрешительных документов нанял неквалифицированных рабочих для монтажа дополнительной точки газоснабжения. Во время проведения монтажных работ были нарушены меры безопасности, что и привело к хлопку газовоздушной смеси", - уточнили в компании.

Все собранные материалы передали в Аральский районный отдел полиции.

Работники районного газового хозяйства оперативно заглушили кран на вводе. В ближайшее время будет проведено техническое расследование инцидента.