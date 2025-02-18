Двух человек госпитализировали в Семее. Их жильё пострадало от пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло в доме барачного типа, расположенном по улице остров Полковничий.

"По прибытии огнеборцев установлено, что горит входная группа, помещение зала, кухни одной из квартир на площади 50 квадратных метров. Оценив обстановку, спасатели приступили к защите соседнего жилого помещения, подавая ствол на охлаждение. На безопасное расстояние вынесли бытовой газовый баллон. Пожар удалось ликвидировать, предотвратив его распространение на соседнюю квартиру", - сообщили в МЧС.

В больницу доставили двух человек в возрасте 60 и 57 лет.