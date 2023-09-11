Два человека погибли во время авиашоу в Венгрии
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Два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести в результате катастрофы спортивного самолета во время авиашоу в районе города Секешфехервар в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило информационное агентство MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.
"По данным департамента полиции, в результате аварии погибли 67-летняя женщина и 37-летний мужчина", — уточнило агентство.
Самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди — двое взрослых и двое детей — получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта. После трагического инцидента авиашоу было прекращено.
Причины аварии пока не известны, начато расследование.
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