Два человека погибли во время авиашоу в Венгрии

Два человека погибли, четыре получили травмы различной степени тяжести в результате катастрофы спортивного самолета во время авиашоу в районе города Секешфехервар в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило информационное агентство MTI, машина потеряла управление и, упав на землю, взорвалась.

"По данным департамента полиции, в результате аварии погибли 67-летняя женщина и 37-летний мужчина", — уточнило агентство.

Самолет упал рядом с автостоянкой и взорвался, после чего загорелся один из припаркованных там автомобилей. Находившиеся в автомашине, а также возле нее люди — двое взрослых и двое детей — получили ожоги и другие травмы. Они были доставлены службой скорой помощи в больницы Секешфехервара и Будапешта. После трагического инцидента авиашоу было прекращено.

Причины аварии пока не известны, начато расследование.