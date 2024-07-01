Два человека погибли в результате стрельбы в спортзале в США

В городе Александрия американского штата Вирджиния произошла стрельба в одном из спортзалов OneLife Fitness, в результате которой погибли два человека, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Отмечается, что инцидент произошел 29 июня около 16:00 по местному времени. В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек, которые, услышав стрельбу, начали выбегать через передний и задний выходы здания.

"Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших", — приводит агентство заявление OneLife Fitness.

По данным прессы одним из погибших является человек, который стрелял. В полиции отметили, что тела направили на судмедэкспертизу.