Два человека погибли в результате стрельбы в спортзале в США
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В городе Александрия американского штата Вирджиния произошла стрельба в одном из спортзалов OneLife Fitness, в результате которой погибли два человека, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.
Отмечается, что инцидент произошел 29 июня около 16:00 по местному времени. В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек, которые, услышав стрельбу, начали выбегать через передний и задний выходы здания.
"Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших", — приводит агентство заявление OneLife Fitness.
По данным прессы одним из погибших является человек, который стрелял. В полиции отметили, что тела направили на судмедэкспертизу.
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