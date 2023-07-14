Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кызылординской области

Автобус столкнулся с легковушкой на трассе Шымкент - Самара в Кызылординской области. Два человека погибли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла близ аула Баймурат. Автобус совершал рейс Кызылорда - Казалы.

В результате ДТП водитель легкового авто скончался на месте происшествия, один пассажир автобуса умер в медицинском учреждении.

Водитель автобуса и три пассажира госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.