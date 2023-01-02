Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Фото: news.myseldon.com

На дороге Павлодар — Майкапчагай, вблизи села Кенжеколь, столкнулись две легковушки, в результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

"Произошло столкновение "Мазды-626"с автомобилем марки "ВАЗ 21074". В результате ДТП 38-летний водитель "ВАЗа" и его 36-летняя пассажирка от олученных травм скончались на месте происшествия. 33-летний водитель автомашины марки "Мазда 626" и пассажирка 1981 года рождения после обращения за медицинской помощью отпущены", — говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте также уточнили, что оба автомобиля водворены на штрафную стоянку. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. Водитель "Мазды 626" водворен в ИВС Павлодара.