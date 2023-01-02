open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
news.myseldon.com Сегодня, 13:02
116
Сегодня, 13:02
116
Фото: news.myseldon.com

Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

На дороге Павлодар — Майкапчагай, вблизи села Кенжеколь, столкнулись две легковушки, в результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

"Произошло столкновение "Мазды-626"с автомобилем марки "ВАЗ 21074". В результате ДТП 38-летний водитель "ВАЗа" и его 36-летняя пассажирка от олученных травм скончались на месте происшествия. 33-летний водитель автомашины марки "Мазда 626" и пассажирка 1981 года рождения после обращения за медицинской помощью отпущены",  —  говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте также уточнили, что оба автомобиля водворены на штрафную стоянку. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. Водитель "Мазды 626" водворен в ИВС Павлодара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:02
116
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх