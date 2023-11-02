Два человека погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер

Два человека скончались в результате смертельного ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В районе села Быструха случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ВАЗ 2107 и ВАЗ 21010. В результате два пассажира, в том числе подросток 2007 года рождения, скончались на месте. Еще троих с различными травмами госпитализировали, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.