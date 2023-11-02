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Два человека погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер

Вчера, 11:36
АВТОР
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yk-news.kz Вчера, 11:36
Вчера, 11:36
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Фото: yk-news.kz

Два человека скончались в результате смертельного ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"В районе села Быструха случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ВАЗ 2107 и ВАЗ 21010. В результате два пассажира, в том числе подросток 2007 года рождения, скончались на месте. Еще троих с различными травмами госпитализировали, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По факту ДТП началось досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК.

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