Два человека погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер
Вчера, 11:36
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Вчера, 11:36Вчера, 11:36
384Фото: yk-news.kz
Два человека скончались в результате смертельного ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Риддер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
"В районе села Быструха случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись ВАЗ 2107 и ВАЗ 21010. В результате два пассажира, в том числе подросток 2007 года рождения, скончались на месте. Еще троих с различными травмами госпитализировали, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
По факту ДТП началось досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК.