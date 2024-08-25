Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау

В Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли два работника. Мужчины упали с высоты во время демонтажных работ в листопрокатном цехе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"25 августа 2024 года, в городе Темиртау Карагандинской области, на объекте АО "Qarmet" в ЛПЦ-2 (Листопрокатный цех № 2), произошел трагический инцидент. Примерно в 9:20 утра, при выполнении демонтажных работ кровли здания Блока химического улавливания (БХУ), в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах, произошло падение с высоты двух работников подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж", — говорится в сообщении пресс-службы АО "Qarmet".

44-летний мужчина и 19-летний парень получили травмы, не совместимые с жизнью. Оба сотрудника скончались на месте происшествия.

Несчастный случай на производстве будет расследовать специальная комиссия.