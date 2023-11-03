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Два человека погибли из-за пожара в жилом доме Караганды

Вчера, 17:14
АВТОР
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ekaraganda.kz Вчера, 17:14
Вчера, 17:14
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Фото: ekaraganda.kz

В Караганде произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибло два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации ДЧС Карагандинской области, 2 ноября на улице Луганская, в 2-х квартирном одноэтажном жилом доме произошло возгорание деревянных конструкций дома, предметов домашнего обихода и мебели общей площадью 80 квадратных метров.

"На месте пожара были обнаружены тела женщины 1953 года рождения и мужчины 1980 года рождения.

Причина пожара связана с неисправностью дымохода топившейся печи", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки, подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области 11 раз выезжали на спасательные работы, в том числе на пожары – 6 раз, на аварийно-спасательные работы – 5 раз, где был спасен 1 человек.

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