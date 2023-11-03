Два человека погибли из-за пожара в жилом доме Караганды
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В Караганде произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибло два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По информации ДЧС Карагандинской области, 2 ноября на улице Луганская, в 2-х квартирном одноэтажном жилом доме произошло возгорание деревянных конструкций дома, предметов домашнего обихода и мебели общей площадью 80 квадратных метров.
"На месте пожара были обнаружены тела женщины 1953 года рождения и мужчины 1980 года рождения.
Причина пожара связана с неисправностью дымохода топившейся печи", - говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки, подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области 11 раз выезжали на спасательные работы, в том числе на пожары – 6 раз, на аварийно-спасательные работы – 5 раз, где был спасен 1 человек.
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