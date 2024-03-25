Лобовое столкновение из-за обгона: два человека погибли в ДТП в Мангистау
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
158Фото: Lada.kz
Авария, в которой погибли два человека, произошла на трассе в Мунайлинском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По информации полиции, авария произошла 24 марта на трассе "Южная".
"Водитель автомобиля марки Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lexus. В результате аварии погибли два пассажира в автомобиле Kia", — сообщили в полиции региона.
По факту ДТП ведётся досудебное расследование.