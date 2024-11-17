Два человека погибли и шестеро получили травмы в ДПТ в Жетысуйской области
Сегодня, 01:11
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Сегодня, 01:11Сегодня, 01:11
113Фото: скриншот с видео instagram.com/zhetysu.police
Трагедия произошла в селе Жарлыозек Жетысуйской области, когда трактор МТЗ-80 выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, после чего по инерции также столкнулся с автомобилем Toyota Carina, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Жетысуйкой области.
"В результате ДТП два пассажира скончались на месте, шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщили в ДП Жетысуйской области.
Департамент полиции обращает внимание на необходимость строго соблюдать скоростной режим и своевременно готовить транспортные средства к сезонным условиям эксплуатации.
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