Два человека погибли и шестеро получили травмы в ДПТ в Жетысуйской области

Трагедия произошла в селе Жарлыозек Жетысуйской области, когда трактор МТЗ-80 выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, после чего по инерции также столкнулся с автомобилем Toyota Carina, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Жетысуйкой области.

"В результате ДТП два пассажира скончались на месте, шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщили в ДП Жетысуйской области.

Департамент полиции обращает внимание на необходимость строго соблюдать скоростной режим и своевременно готовить транспортные средства к сезонным условиям эксплуатации.