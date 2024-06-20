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Два человека погибли, 18 в больницах из-за непогоды в Москве

Сегодня, 20:56
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: baigenews.kz

Ураган "Эдгар" обрушился на Москву. В результате сильного ветра и ливня два человека погибли, 18 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

РИА Новости со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова сообщает о том, в Москве повреждено более 300 автомобилей, от ветра упали более 700 деревьев.

По данным Telegram-канала SHOT, первая жертва "Эдгара" - москвич, которого придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской. Строителя завалило упавшими лесами. 

"Одну женщину сдуло в Царицынский пруд, но её успели спасти сотрудники МЧС - пригнали катер и подняли утопающую на борт. Чудом смог выжить и водитель "мицубиси", на которого рухнуло огромное дерево. Ствол распилили и пострадавшего достали, он госпитализирован", - сообщает издание.

 
 
 
 
 
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