Два человека погибли, 18 в больницах из-за непогоды в Москве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ураган "Эдгар" обрушился на Москву. В результате сильного ветра и ливня два человека погибли, 18 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.
РИА Новости со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова сообщает о том, в Москве повреждено более 300 автомобилей, от ветра упали более 700 деревьев.
По данным Telegram-канала SHOT, первая жертва "Эдгара" - москвич, которого придавило деревом возле входа в парк Дубки на Ивановской улице. Второй мужчина погиб на Бауманской. Строителя завалило упавшими лесами.
"Одну женщину сдуло в Царицынский пруд, но её успели спасти сотрудники МЧС - пригнали катер и подняли утопающую на борт. Чудом смог выжить и водитель "мицубиси", на которого рухнуло огромное дерево. Ствол распилили и пострадавшего достали, он госпитализирован", - сообщает издание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Новый вид растения обнаружили в Казахстане
- Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане
- Как голливудская актриса: девушка-полицейский из Атырау набирает популярность в Казнете
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
- Он мой тесть: глава Минцифры об отношениях с чиновниками "Старого Казахстана"