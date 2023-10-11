Два человека остались под завалом на руднике в ВКО
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Обвал породы произошёл сегодня утром на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе. В результате происшествия под завалом остались два работника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
По данным издания, одного работника удалось достать на поверхность, он госпитализирован в районную больницу с диагнозом "ушиб грудной клетки".
Состояние 27-летнего пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, переломов нет, отметили в областном управлении здравоохранения. На данный момент продолжается медицинское обследование.
Сейчас под завалом остаётся ещё один человек, связь с ним поддерживается с помощью радиостанции. По данным управления Государственной инспекции труда ВКО, работы по его спасению продолжаются. Власти региона немедленно взяли ситуацию под тщательный контроль. Мобилизованы все службы.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, в ликвидации ЧС задействованы три отделения Восточно-Казахстанского филиала профессиональной военизированной спасательной службы, а также Иртышского оперативного военизированного горно-спасательного взвода аварийно-спасательного отряда №3.
По данным управления Государственной инспекции труда ВКО, проходчики выполняли работы в подземной горной выработке, когда произошла просадка горной массы, и одного из них затянуло ее потоком. Все аварийно-спасательные работы и расследование причин произошедшего находятся на контроле у областных властей.
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