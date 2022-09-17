Два человека оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

На грунтовой дороге перевернулась пожарная машина, в результате ДТП два человека оказались зажатыми в транспортном средстве. Один из пожарных погиб, передаёт BaigeNews.kz ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

ЧП произошло на территории Александровского сельского округа Щербактинского района, в 60 километрах от села Жанааул. На помощь к коллегам отправились шестеро сотрудников ближайшей пожарной части на двух единицах техники, однако по пути получили "отбой".