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  • Два человека оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине в Павлодарской области
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 12:11
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Два человека оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине в Павлодарской области

На грунтовой дороге  перевернулась пожарная машина, в результате ДТП два человека оказались зажатыми в транспортном средстве. Один из пожарных погиб, передаёт  BaigeNews.kz ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

ЧП произошло на территории Александровского сельского округа Щербактинского района, в 60 километрах от села Жанааул. На помощь к коллегам отправились шестеро сотрудников  ближайшей пожарной части на двух единицах техники, однако по пути получили "отбой".

"Было установлено, что водитель  не справился с управлением автотранспорта и перевернулся, в результате химбоец Бауртальского лесничества погиб на месте ДТП, водитель был госпитализирован в больницу Павлодара санавиацией", – сообщили в ДЧС.

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#дтп #Павлодарская область
Сегодня, 12:11
98
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