Два человека госпитализированы после взрыва газа в Караганде

Фото: ДЧС Карагандинской области

В Караганде в двухэтажном жилом доме по улице Щорса взорвался пятилитровый газовый баллон, после чего обрушилось деревянное перекрытие и перегородки в нескольких квартирах. С места ЧП госпитализированы двое жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: ДЧС Карагандинской области

По данным ведомства, вызов поступил 21 января в 18:51 часов.

"В результате взрыва пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения, которые с ожогами госпитализированы в Областной медицинский центр Караганды. На месте задействованы 36 сотрудников ДЧС и 8 единиц техники. Силами спасателей проведён демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Жителям подъезда, которые остались без крыши над головой, акимат представил места в общежитии. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.