Два брата утонули на озере в Павлодарской области

Два брата утонули ночью в озере Торайгыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Несчастный случай произошел 28 июня в 00:58. Подростки 2011 и 2013 годов рождения купались в запрещённом для этих целей месте, рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Тело 11-летнего мальчика извлекли из воды очевидцы. Погибшего 13-летнего подростка в 05:15 извлекли из озера спасатели.

Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте.

В Петропавловске подростка унесло течение. Его тело нашли спустя неделю.