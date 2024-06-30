Два брата утонули на озере в Павлодарской области
Сегодня, 05:34
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Сегодня, 05:34Сегодня, 05:34
128Фото: pexels.com / иллюстративное
Два брата утонули ночью в озере Торайгыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Несчастный случай произошел 28 июня в 00:58. Подростки 2011 и 2013 годов рождения купались в запрещённом для этих целей месте, рассказали в ДЧС Павлодарской области.
Тело 11-летнего мальчика извлекли из воды очевидцы. Погибшего 13-летнего подростка в 05:15 извлекли из озера спасатели.
Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте.
В Петропавловске подростка унесло течение. Его тело нашли спустя неделю.
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