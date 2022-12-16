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посольство РК в Украине Сегодня, 06:41
173
Сегодня, 06:41
173
Фото: посольство РК в Украине

Два брака зарегистрировали в посольстве РК в Украине

В преддверии Дня независимости Казахстана в посольстве РК в Украине консул Болат Каткенов в торжественной обстановке зарегистрировал два брака, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в посольстве, зарегистрированы два брака между гражданами Казахстана и Украины.

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#брак #посольство #Украина #День независимости
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:41
173
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