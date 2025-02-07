В Северо-Казахстанской области суд с участием присяжных заседателей вынес приговор двум блогерам, которые вымогали деньги у руководителей местных ТОО. Их признали виновными и назначили каждому по семь лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимые С. и П. под угрозой публикации негативных материалов в соцсетях и ссылаясь на проведение "проверок" в сфере торговли, вымогали у директора одного из ТОО деньги. Требования вымогателей составляли 200 000 тенге ежемесячно. Предприниматель, опасаясь за репутацию, согласился платить и в течение пяти месяцев передал преступникам 1 000 000 тенге.

На этом вымогатели не остановились. Они пытались получить ещё 50 000 000 тенге у другого руководителя компании, однако один из подсудимых был задержан при передаче части суммы.

Прокурор потребовал наказания в виде 7 лет лишения свободы для обоих обвиняемых, в то время как защита настаивала на смягчении наказания и квалификации их действий как "самоуправства".

Суд, учтя отсутствие судимости у мужчин и наличие у одного из них малолетнего ребенка, вынес приговор: 7 лет тюрьмы каждому. Также с осуждённых взыскана сумма в размере 1 000 000 тенге в пользу пострадавшего ТОО.

Приговор ещё не вступил в законную силу, но жертвы вымогательства уже могут рассчитывать на компенсацию