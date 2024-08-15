Два белых медведя убили рабочего в Канаде

Два белых медведя убили рабочего на удаленной арктической станции радиолокации на северной территории Нунавут в Канаде, что побудило провести расследование редкого смертельного нападения, передаёт BaigeNews со ссылкой на УНН.

Нападение произошло на острове Бревурт, к юго-востоку от Баффиновой Земли.

По данным CBS News, это место является одним из десятков форпостов Северной системы оповещения на севере Канады. Сеть, охватывающая 5000 км, существует для обнаружения самолетов или ракет, которые входят в регион. Нападения белых медведей на людей крайне редки, но это по меньшей мере второй зарегистрированный случай смерти от нападения белого медведя с 2023 года.

В прошлом году женщина и ее годовалый сын были убиты белым медведем в деревне на Аляске.

По данным канадского правительства, в стране насчитывается около 17 000 белых медведей, что составляет около двух третей мировой популяции этого вида.

В другом месте в американском штате Монтана в воскресенье черный медведь вытащил трехлетнюю девочку из ее палатки в частном кемпинге.

Сотрудники службы охраны дикой природы установили ловушки и усыпили одного медведя, который, как полагают, был причастен к нападению.

Черные медведи намного меньше белых медведей, но все равно могут быть очень опасны для людей.

В 2023 году в Калифорнии женщина была смертельно ранена и съедена в своем доме, что стало первой смертью от черного медведя в истории штата.