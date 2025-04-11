Два автобуса в Астане временно изменили маршруты
В Астане изменились маршруты автобусов №43 и №73.
Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
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Если вы регулярно пользуетесь автобусами №43 или №73 в Астане - проверьте маршрут перед выходом, передаёт BaigeNews.kz.
В городской транспортной компании City Transportation Systems сообщили о временных изменениях.
Так, автобус №43 теперь едет не через улицу Калдаякова, как обычно, а через улицу Нажимеденова. Причина - ремонтные работы на Калдаякова сразу в двух местах.
Автобус №73 тоже поменял маршрут. Из-за перекрытого проезда на улице Кокарал, в районе пересечения с Тулебаева автобус теперь будет объезжать по улице Шарбакты.
К слову, изменения временные, но точные сроки пока не называются - всё зависит от завершения ремонта.
Ранее мы сообшали, что ремонт дорог начали в Астане.
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