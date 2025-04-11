Если вы регулярно пользуетесь автобусами №43 или №73 в Астане - проверьте маршрут перед выходом, передаёт BaigeNews.kz.

В городской транспортной компании City Transportation Systems сообщили о временных изменениях.

Так, автобус №43 теперь едет не через улицу Калдаякова, как обычно, а через улицу Нажимеденова. Причина - ремонтные работы на Калдаякова сразу в двух местах.

Автобус №73 тоже поменял маршрут. Из-за перекрытого проезда на улице Кокарал, в районе пересечения с Тулебаева автобус теперь будет объезжать по улице Шарбакты.

К слову, изменения временные, но точные сроки пока не называются - всё зависит от завершения ремонта.

Ранее мы сообшали, что ремонт дорог начали в Астане.