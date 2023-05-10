Два автобуса с пассажирами столкнулись в Караганде

Два рейсовых автобуса столкнулись в Караганде. Пассажирам потребовалась медпомощь, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла на центральной улице района Майкудук.

Пассажиры сообщили, что водители городского маршрута №53 и областного №146 устроили гонку между остановками.

По словам одной из пассажирок, водитель автобуса №53 не пропустил автобус №146, и они столкнулись. Одно из транспортных средств осталось без стёкол, другое - без зеркала. Пассажиры получили травмы и сильно испугались.

Медпомощь потребовалась одной из девушек, осколок разбитого стекла впился ей в руку.

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Как уточнили в департаменте полиции, ДТП произошло в 14:06 на улице Карла Маркса.

"В районе кафе "Стимул" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов: "Мерседес" и "Ютонг". В результате ДТП 19-летней пассажирке автобуса "Мерседес" потребовалась медицинская помощь. Факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение"/, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оба маршрута обслуживает автопарк №3.