Два автобуса с детьми застряли в снежном заносе на трассе в Костанайской области
Сотрудники МЧС доставили юных пассажиров в пункт обогрева.
Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
112Фото: скриншот с видео
В Костанайской области два автобуса с детьми, ехавшими на на соревнования, застряли на трассе в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
ЧП произошло в 20 км от посёлка Амантогай Костанайской области на дороге областного значения "Аулиеколь-Жолдама".
"Сотрудники МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировали 13 человек, из них 11 детей. Автобусы и семь легковых авто, в которых находились 14 человек, отбуксировали на очищенный участок дороги", — говорится в сообщении.
В медицинской помощи никто не нуждался.
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