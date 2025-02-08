  • 8 Февраля, 19:32
  • BAIGENEWS

Два автобуса с детьми застряли в снежном заносе на трассе в Костанайской области

Сотрудники МЧС доставили юных пассажиров в пункт обогрева.

Сегодня, 18:41
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: скриншот с видео

В Костанайской области два автобуса с детьми, ехавшими на на соревнования, застряли на трассе в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ЧП произошло в 20 км от посёлка Амантогай Костанайской области на дороге областного значения "Аулиеколь-Жолдама".

"Сотрудники МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировали 13 человек, из них 11 детей. Автобусы и семь легковых авто, в которых находились 14 человек, отбуксировали на очищенный участок дороги", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи никто не нуждался.

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