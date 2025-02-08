В Костанайской области два автобуса с детьми, ехавшими на на соревнования, застряли на трассе в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ЧП произошло в 20 км от посёлка Амантогай Костанайской области на дороге областного значения "Аулиеколь-Жолдама".

"Сотрудники МЧС из автобуса в ближайший пункт обогрева в село Амантогай эвакуировали 13 человек, из них 11 детей. Автобусы и семь легковых авто, в которых находились 14 человек, отбуксировали на очищенный участок дороги", — говорится в сообщении.

В медицинской помощи никто не нуждался.