  • 15 Июля, 09:39
  • BAIGENEWS

Два автобуса изменили маршрут в Астане

Сегодня, 08:30
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Два автобуса изменили маршрут в Астане Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 313, 314", - говорится в сообщении.

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