Два автобуса изменили маршрут в Астане
Сегодня, 08:30
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Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 313, 314", - говорится в сообщении.
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