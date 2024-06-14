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Два автобуса будут ездить по новой схеме движения с 15 июня в Астане

Сегодня, 17:37
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: baigenews.kz

В Астане сразу два автобуса изменят схему движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

С 15 июня меняются схемы движения маршрутов № 4 и № 4А.

“Теперь маршруты в обоих направлениях будут курсировать по улицам Панфилова и К. Аманжолова. В схемы движения маршрутов в обратном направлении добавляются остановки "KЕGOC", "Барселона", "улица К. Аманжолова", что способствует улучшению обслуживания общественным транспортом”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

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