Два автобуса будут ездить по новой схеме движения с 15 июня в Астане
Сегодня, 17:37
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Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
70Фото: baigenews.kz
В Астане сразу два автобуса изменят схему движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
С 15 июня меняются схемы движения маршрутов № 4 и № 4А.
“Теперь маршруты в обоих направлениях будут курсировать по улицам Панфилова и К. Аманжолова. В схемы движения маршрутов в обратном направлении добавляются остановки "KЕGOC", "Барселона", "улица К. Аманжолова", что способствует улучшению обслуживания общественным транспортом”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
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