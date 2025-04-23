Шокирующее преступление, совершённое внутри семьи, дошло до своей судебной развязки, передаёт BaigeNews.kz. В Актюбинской области двое мужчин - Қ. и К. - признаны виновными в вымогательстве и многолетнем сексуальном насилии над малолетней девочкой. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил обоих к пожизненному лишению свободы.

Изначально обвинения казались "просто" криминальными: двое родственников через WhatsApp отправили супруге одного из братьев сообщение с угрозами. За молчание о её якобы любовной связи они потребовали 5 миллионов тенге. Женщина не поддалась шантажу - и вскоре открылось нечто гораздо более страшное.

Следствие установило, что начиная с 2017 года Қ. систематически совершал действия сексуального характера в отношении малолетней племянницы - дочери его брата, рождённой в 2010 году. С 2020 года к преступлениям присоединился и второй обвиняемый - К., родной дядя девочки. Годы насилия, происходившего в кругу семьи, оставались в тени, пока не вмешались правоохранительные органы.

На суде прокурор потребовал максимально строгое наказание - пожизненное заключение для обоих обвиняемых. Потерпевшая сторона поддержала это требование.

Подсудимые признали вину в вымогательстве, извинились перед потерпевшей и выразили раскаяние. Однако обвинения по статье о насилии над ребёнком они категорически отрицали. Тем не менее доказательства - от показаний потерпевших до заключений экспертов - оказались неопровержимыми.

Суд учёл раскаяние, частичное признание вины и наличие у одного из обвиняемых малолетнего ребёнка как смягчающие обстоятельства. Но это не изменило исхода: по совокупности тяжких преступлений Қ. и К. приговорены к пожизненному лишению свободы. Также им навсегда запрещено занимать педагогические и иные должности, связанные с работой с детьми.

Наказание они будут отбывать в учреждениях чрезвычайной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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