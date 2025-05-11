Ко Дню матери столичные школьники запустили тёплый онлайн-челлендж — они записали видеопоздравления для своих мам и выложили их в соцсети, передаёт BaigeNews.kz.

Дети читали стихи, пели, танцевали, делились воспоминаниями и словами благодарности — каждая работа стала искренним признанием в любви. Многие оформляли видео как мини-фильмы, монтировали ролики из семейных кадров и детских фотографий.

Публикации к видео сопровождаются хэштэгами #AlgysAnama, #SpasiboMame, #AnagaQurmet, #ДеньМатери.

"Мне захотелось сказать маме спасибо не только лично, но и так, чтобы об этом узнали все", — рассказал семиклассник Алихан.

Педагоги и родители поддержали инициативу, отметив, что такие акции помогают детям ценить заботу, проявлять чувства и сохранять душевную связь с семьей.

В Казахстане День матери традиционно отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 11 мая.

В канун праздника Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам. Она предложила в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет.

Ранее Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев опубликовал тёплое послание, в котором не только поздравил казахстанцев с праздником, но и поделился трогательными воспоминаниями о своей матери — Турар Шабарбаевой.