На очередном заседании суда по делу об убийстве Шерзата Полата было продемонстрировано видео, снятое очевидицей с балкона одного из домов по улице Менделеева. Кадры вызвали сильные эмоции у присутствующих – зал суда сотрясался от звуков плача и криков, раздающихся на записи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На видео слышен мужской голос, который в панике без остановки кричит: "Скорая! Вызовите скорую!", в это время на фоне слышны вопли и рыдания женщины. Как пояснил гособвинитель, именно в этот момент к сидящим на земле Шерзату Полату и Нурганату Гаипбаеву подходят Белгожаев, Шынасыл и Токтаубаев. Вскоре к ним присоединяется и Сакиев.

"Самым первым удар наносит Белгожаев. В этот момент слева на земле сидит мать Бишимбиева. После этого Белгожаев, Шынасыл и Ильясов волоком уводят Гаипбаева", - прокомментировал запись обвинитель.

На кадрах также видно, как группа мужчин жестоко избивает одного из молодых людей. Один из нападавших использует дубинку.