Дуров заявил о готовности раскрыть данные пользователей Telegram по запросу властей

В Telegram обновили условия обслуживания и политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, могут быть раскрыты органам власти. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, передаёт BaigeNews.kz.

В сообщении для пользователей он отметил, что поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет находить общедоступные каналы и ботов.

"К сожалению, этой функцией злоупотребляли люди, нарушившие наши Условия обслуживания для продажи нелегальных товаров. За последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы обнаружили в поиске, больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-то небезопасное или незаконное в поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport", - написал Дуров.

Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, обновили условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всём мире.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на действительные юридические запросы. Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", - заключил Дуров.

Напомним, Павла Дурова задержали, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолёта предпринимателя объявили в розыск. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram.

Позже Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он дважды в неделю должен отмечаться в полиции, при этом ему запрещено покидать территорию Франции.