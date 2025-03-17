Основатель Telegram Павел Дуров вернулся из Франции, где был задержан несколько месяцев назад, в Дубай и опубликовал обращение в своём канале, передаёт BaigeNews.kz.

"Я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведённых во Франции, из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс всё ещё продолжается, но приятно быть дома. Хочу поблагодарить следственных судей за возможность этого возвращения, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия, которые доказали, что за годы работы Telegram не только выполнял, но и превосходил свои юридические обязательства в вопросах модерации, сотрудничества и борьбы с преступностью. Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении этого неожиданного пути — это многое значит. Нет ничего, что наше миллиардное сообщество не смогло бы преодолеть", - написал он.

Павел Дуров, обладающий гражданством России, Франции, Сент-Китса и Невиса, Объединённых Арабских Эмиратов, задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа. Французские власти обвиняют его в недостаточной модерации Telegram и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. Следствие считает, что это могло способствовать таким преступлениям, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.

Через несколько дней после задержания предпринимателя отпустили под залог в 5 миллионов евро при условии обязательной явки в полицию дважды в неделю. Выезд за пределы Франции был запрещён.

Во время судебного заседания 6 декабря 2024 года Дуров заверил следователей, что модерация контента в Telegram будет усилена.

15 марта 2025 года появилась информация о том, что судья разрешил Дурову покинуть страну "на несколько недель".