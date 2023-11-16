Дуров показал Telegram для дополненной реальности
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем англоязычном канале показал, как будет выглядеть интерфейс мессенджера в шлеме дополненной реальности Vision Pro от Apple.
Ролик сделан от первого лица. Дуров представил полупрозрачный интерфейс, который напоминает десктопную версию Telegram. Одно из отличий – расположение панели для перехода между разделами мессенджера. На десктопе она находится в нижней части экрана, а в версии для операционной системы VisionOS – слева от основного экрана.
Интерфейс самого приложения тоже был переработан. Например, меню стало полупрозрачным, а контекстные опции всплывают слева от окна приложения, у стикеров увеличилась площадь эффектов. При воспроизведении видео фон затемняется, что выделяет плейер на контрасте.
43-секундный ролик набрал более миллиона просмотров.
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