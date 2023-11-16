Дуров показал Telegram для дополненной реальности

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем англоязычном канале показал, как будет выглядеть интерфейс мессенджера в шлеме дополненной реальности Vision Pro от Apple.

Ролик сделан от первого лица. Дуров представил полупрозрачный интерфейс, который напоминает десктопную версию Telegram. Одно из отличий – расположение панели для перехода между разделами мессенджера. На десктопе она находится в нижней части экрана, а в версии для операционной системы VisionOS – слева от основного экрана.

Интерфейс самого приложения тоже был переработан. Например, меню стало полупрозрачным, а контекстные опции всплывают слева от окна приложения, у стикеров увеличилась площадь эффектов. При воспроизведении видео фон затемняется, что выделяет плейер на контрасте.

43-секундный ролик набрал более миллиона просмотров.