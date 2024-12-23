Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что заработал на мессенджере более миллиарда долларов в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Впервые за три года своей истории монетизации Telegram стал прибыльным. В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов. Наши доходы от рекламы также увеличились в несколько раз. В результате общий доход Telegram в 2024 году превысил миллиард долларов", - написал он в своём канале.

Дуров отметил, что инновации в монетизации в этом году продемонстрировали, что платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей.