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Дуров назвал выручку Telegram за год

Впервые за три года монетизации мессенджер стал прибыльным.

Сегодня, 18:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: baigenews.kz

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что заработал на мессенджере более миллиарда долларов в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Впервые за три года своей истории монетизации Telegram стал прибыльным. В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 миллионов. Наши доходы от рекламы также увеличились в несколько раз. В результате общий доход Telegram в 2024 году превысил миллиард долларов", - написал он в своём канале.

Дуров отметил, что инновации в монетизации в этом году продемонстрировали, что платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей.

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