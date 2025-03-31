В Духовном управлении мусульман Казахстана объяснили, почему использование биткоина считается недопустимым по нормам шариата, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно исламскому праву, чтобы средство считалось деньгами, оно должно быть выпущено государством и находиться под его контролем и гарантией.

"Биткоин же не обладает признаками национальной валюты. Он не защищён государственными органами и не регулируется финансовыми законами. Это децентрализованные виртуальные деньги, не имеющие реальных активов. В любой момент его рыночная стоимость может резко возрасти или упасть. Это наносит вред людям. Следовательно, использование этой валюты ведёт к незаконному присвоению имущества и ущемлению прав", - говорится в фетве, опубликованной на сайте ДУМК.

Как сообщается, по шариату в торговле должны быть чётко известны продавец, покупатель, товар и деньги. Но в случае с биткоином, из-за шифрования и анонимности, сделки часто проходят скрытно.

Кроме того, такая валюта не контролируется государственными структурами.