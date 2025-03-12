ДУМК: Рестораны завышают цены на ауызашар, нарушая принципы ислама
Расточительство!
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В Духовном управлении мусульман Казахстана выразили обеспокоенность по поводу завышенных цен на ауызашар, традиционный ужин для тех, кто постится в месяц Рамазан, передаёт BaigeNews.kz.
В духовенстве считают, что такие цены противоречат духовным принципам ислама.
По мнению представителей ДУМК, пост — это не только время воздержания от пищи, но и период духовного очищения, который не должен сопровождаться расточительством.
В последние годы владельцы ресторанов, кафе и таверн в Казахстане начали значительно повышать стоимость меню для постящихся, что вызвало недовольство среди населения.
"Наша благородная религия не допускает расточительства за столом ифтара или соревнований по сервировке стола. Это ведет не к награде, а к греху", — подчеркивают в Духовном управлении мусульман Казахстана.
ДУМК призывает рестораны пересмотреть свои ценовые политики.
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