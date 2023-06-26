"Думаю, я не на 100% готова" - Рыбакина снялась с турнира в Истбурне

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 500 в Истбурне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Казахстанка сообщила, что до сих пор не чувствует себя на 100% готовой после перенесенного вируса.

"На самом деле болезнь была тяжёлая. После снятия с "Ролан Гаррос" я вернулась в отель, и мне стало ещё хуже, так что пришлось остаться в Париже на несколько дней, я не выходила из номера. Начала тренировки на траве через неделю после этого, и было сложно, так как это был вирус. Думаю, я не на 100% готова физически, но постепенно мне становится лучше, и, надеюсь, я смогу провести ещё несколько матчей здесь и буду чувствовать себя комфортнее на Уимблдоне.

Для меня это будет впервые – новый вызов – приехать в качестве действующей чемпионки. Все говорят, что я вроде как фаворит, так что всё иначе. Но цели те же, и я стараюсь просто наслаждаться игрой. Опыт прошлого года поможет мне выступить. До Уимблдона ещё целая неделя. Думаю, когда я вернусь снова, будет уже другой настрой и другая подготовка, но сейчас эти два дня мне очень понравились", - сказала она.