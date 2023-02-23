"Думали, я сошла с ума": Девушка из Павлодара собрала свой гоночный пикап в США

Фото: из личного архива Алины Аубакировой

Молодая автогонщица из Казахстана рассказала об участии в гонках на пикапе и работе автомехаником.

Двадцатилетняя Алина Аубакирова переехала с семьёй из Павлодара в американский город Даллас шесть лет назад. Сейчас она живёт в пригороде Чикаго, учится в Техническом Институте Дизельных Промышленных Технологий и специализируется на работе с полуприцепами и сельскохозяйственной техникой. Параллельно с учёбой она работала в местном дилерском центре Chevrolet и чинила автомобили. В интервью с корреспондентом BaigeNews.kz Алина рассказала о том, с чего началась любовь к машинам и что вдохновило её на участие в автогонках на своём розовом пикапе.

— Расскажите, с чего началась ваша любовь к автоспорту?

— Мой папа привёл меня в мир автомобилей. Когда я была младше, он управлял небольшим магазином подержанных автомобилей, и мы ездили на автомобильные аукционы по всей стране. Тест-драйвы на разных машинах вызвали у меня неподдельный интерес к ним. С тех пор у меня появилась любовь к быстрой езде, мне нравится слышать рёв мощного мотора. Помимо гонок, меня интересует ремонт легковых и грузовых авто. Последние несколько месяцев, вплоть до недавнего времени, я работала в местном дилерском центре Chevrolet в сервисном отделе.

— Как вы попали в команду автомехаников дилерского центра?

— Все началось с того, что я увидела объявление о поиске помощника по сервисному центру. Я подала заявку, и меня сразу же приняли. Конечно, работа очень нелёгкая, так как холодные месяцы я провела на улице - перегоняла машины, кидала снег. Мне пришлось очень постараться и проявить себя хорошим работником, потому что у многих есть предрассудки, что девушке в этой сфере будет намного сложнее, чем парню. Я с этим справлялась и работа приносила мне удовольствие, если честно. Сложности, конечно, тоже были. Приходилось работать с семи утра, потом ехать в институт на пары, и сразу же возвращаться на работу, и так каждый день. Из-за графика было трудно. Но это был отличный период моей жизни. Наблюдение и обучение у техников было одним из моих любимых занятий. Я многому научилась. Навыки из дилерского центра переносятся в наш гараж и наоборот.

— Как вас приняли в коллективе? Не было страшно работать в такой суровой обстановке?

— Я нашла там очень много друзей. Нелегко быть девушкой в такой среде, но я нашла общий язык со своими коллегами. Наш общий язык - это машины. Нелегко было уходить с той работы, но мне нужно сфокусироваться на предстоящей гонке.

— Известно, что предстоящая ваша гонка состоится уже в следующем месяце. Какие ощущения перед заездом? Волнуетесь?

— "Техасская миля" - моя первая гонка, и я так взволнована, потому что мы вложили в неё все усилия. Моя команда, мой папа и я, мы все работаем над пикапом. Я уже была на различных гонках, но только наблюдателем. Сейчас я хочу сесть за руль. Гонка приходится на Наурыз, кстати. Что для меня является большим признаком удачи.

— Расскажите, что из себя представляет “Техасская миля”и как проходит подготовка к заезду?

— Техасская миля — это автогонки на наземных скоростях, которые проходят в Бивилле, штат Техас, в промышленном комплексе "Чейз Филд". Участники, как любители, так и профессионалы, со всего мира проверяют свои самые высокие скорости на одной миле на самых разных транспортных средствах.

Мы работаем над моим автомобилем с сентября 2022 года. Подготовка включала в себя его зачистку, покраску в розовый цвет, сбор всех необходимых запчастей, проектирование грузовика для тюнинга максимальной скорости. Самое большое внимание уделяется производительности, максимальной скорости. Мы планируем достичь 180 миль в час.

— На каком автомобиле вы планируете совершить заезд? В чем заключаются его особенности?

— Мы вошли в категорию модифицированных мини-пикапов. Я участвую в гонках на Chevrolet s-10 1997 года выпуска, оснащенном двигателем Chevrolet LT1 объёмом 350 кубических дюймов, мощность которого составляет примерно 400 лошадиных сил. Он подключён к системе Nitrous Express Proton, которая, при необходимости, увеличивает мощность грузовика до 600 лошадиных сил. У грузовика обновлённая выхлопная система в форме буквы Y и открытый выхлоп, выходящий со стороны пассажира. Шасси грузовика было модернизировано до 8-точечной дуги безопасности от "Competition Engineering". Интерьер был полностью удалён, чтобы улучшить соотношение веса и скорости, и аэродинамику.

Апгрейдов много, о них можно говорить часами. Но я думаю, что одно из самых важных обновлений, которые мы сделали — покрасили его в розовый цвет. В автомобильной/дизельной промышленности очень мало женщин. Этим я хотела показать, что в моей команде большинство девушек, и что водитель девушка. Многие думали, что я сошла с ума из-за того, что в 19 лет пошла в институт автомобильной, дизельной промышленности, хотя я нахожусь в Америке. В Казахстане мое решение оказалось бы для всех еще более необычным.

— Почему выбор пал именно на этот вид автомобиля? Ведь пикап – это нетипичный вид авто для гонок. Чем отличается управление пикапом в гонках от обычных спорткаров?

— Я думаю, что категория мини-пикапов недооценена, это не то, что вы видите на улице или по телевизору каждый день. Я большая фанатка пикапов. Разница в том, что для того, чтобы сделать грузовик действительно достойным гоночного трека, требуется много работы и модернизаций. Никто обычно не думает, что пикап может быть таким быстрым. Это сложно, а я люблю вызовы. Именно это делает жизнь интересной и стоящей.

— Как ваша семья отнеслась к такому нетипичному увлечению и работе в дилерском центре?

— К счастью, вся моя семья поддерживает меня. Я очень им благодарна за их поддержку. Конечно, маме немного тревожно было, что гонки и ремонт машин - это то, чем занимается её единственная дочка, но она гордится мной. Для меня она герой и пример для подражания.

— Вы планируете и дальше развиваться в этой сфере? Поделитесь планами на ближайшие годы.

— В планах на этот год — продолжить модернизацию своего s-10, чтобы извлечь из него полную мощность. Я могла бы перейти к следующим проектам, но этот пикап будет участвовать во многих мероприятиях по всей стране, особенно летом. Для меня важно окончить институт в октябре этого года и посмотреть, что дальше предложит жизнь.

— Спасибо за беседу!

Фото: из личного архива Алины Аубакировой.