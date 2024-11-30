Дулат Бекбауов пробился в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу
Сегодня, 13:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
55Фото: НОК РК
Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в тайском Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя.
Дулат выиграл бой единогласным решением судей.
Таким образом, Бекбауов вышел в 1/4 финала континентального первенства.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут знаковые спортобъекты Алматы
- На месте бывшего мусорного полигона в Шымкенте построят экопарк
- Изнасилование в Бурабае: на бывшего полицейского завели уголовное дело
- Владельца корабля "Буран" Даурена Мусу объявили в розыск
- Австралия запретит пользоваться соцсетями подросткам младше 16 лет