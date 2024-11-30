Дулат Бекбауов пробился в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в тайском Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя.

Дулат выиграл бой единогласным решением судей.

Таким образом, Бекбауов вышел в 1/4 финала континентального первенства.