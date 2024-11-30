  • 30 Ноября, 14:06
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Дулат Бекбауов пробился в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу

Сегодня, 13:47
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: НОК РК

Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в тайском Чиангмае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Соперником казахстанца был Ванг Чиуан из Тайбэя.

Дулат выиграл бой единогласным решением судей. 

Таким образом, Бекбауов вышел в 1/4 финала континентального первенства. 

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