Духовные силы могут положительно влиять на геополитику: участники о значимости Съезда религиозных лидеров в Нур-Султане

Фото: пресс-служба организаторов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Какова важность этого международного события? Какие главные выводы этого мероприятия? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с участниками и гостями Съезда.

Идея проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий прижилась в мировой повестке. Об этом международном мероприятии знают далеко за пределами Казахстана, говорит заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев.

"На Съезд приезжают мировые лидеры, обсуждаются важные вопросы. Здесь серьёзная повестка. Учитывая, что сейчас сложная геополитическая ситуация, проведение Съезда особенно важно. Самый высокий гость Съезда Папа Римский сказал о духовном кризисе. И религиозные лидеры могут помочь в решении этого вопроса. Сейчас запрос на духовность и силу. Нужно уделять больше времени духовным силам. Люди делают политику, люди делают экономику. И от их духовности, веры в чистое зависит многое".

Фото: Parlam.kz

Генеральный председатель исполнительного совета "Нахдлатул улама" Индонезии Яхья Холил Стакуф первый раз посетил Казахстан. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz он отметил, что у него остались положительные впечатления о поездке.

По его словам, проведение Съезда важно для сохранения мира, терпимости друг к другу.

"Я думаю, что казахстанские лидеры стремятся к тому, что бы на ежегодном Съезде мировые лидеры могли говорить о важности сохранения мира, терпимости, о том, что важно иметь гармоничные отношения между представителями разных религий".

Он добавил, что Казахстан может использовать свою историю, наследие для того, чтобы положительно влиять на геополитическую ситуацию в Центральной Азии.

Фото: BaigeNews.kz

Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс после заседания поделилась впечатлениями о мероприятии. Она отметила, что в сфере религии не так много женщин, как ей бы хотелось. По её словам, в мире очень мало женщин-епископов, всего 750. Из них 97 в англиканской церкви.

"Я действительно мечтаю о том дне, когда равное количество женщин и мужчин будут участвовать в этом мероприятии", – сказала Джо Бейли Уэллс.

Фото: пресс-служба организаторов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Проведение Съезда с 2003 года является важной частью развития диалога между религиозными лидерами, считает Джо Бейли Уэллс.

"Безусловно, Казахстан, проводя это мероприятие, делает невероятные шаги. Это уникальное событие. Это мероприятие является точкой для встреч разных представителей, точка для диалога. Как только Казахстан с 2003 года стал проводить Съезд, он стал все больше расширяться и привлекать новых участников".

Напомним, что в Съезде принимают участие свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Сегодня проходит заключительный день международного события.