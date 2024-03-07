  • 7 Марта, 18:19
  • BAIGENEWS

Духи с ароматом картофеля фри выпустят в Японии

Сегодня, 17:53
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: pxhere.com

Японское подразделение McDonald’s планирует выпустить серию духов с ароматом картофеля фри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

"Мы создали духи с запахом картофеля!" - говорится в аккаунте сети ресторанов быстрого питания в соцсети. Отмечается, что аромат "идеально подходит для вашего важного свидания".

Компания намерена выпустить в Японии духи в трёх вариантах: классическом, с ароматом приправы из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также с запахом приправы из чеснока, майонеза и черного перца.

Судя по рекламе, флаконы для духов будут оформлены либо в виде классических красных коробочек для картофеля фри, либо в виде бумажных пакетиков.

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