Духи с ароматом картофеля фри выпустят в Японии
Сегодня, 17:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
72Фото: pxhere.com
Японское подразделение McDonald’s планирует выпустить серию духов с ароматом картофеля фри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
"Мы создали духи с запахом картофеля!" - говорится в аккаунте сети ресторанов быстрого питания в соцсети. Отмечается, что аромат "идеально подходит для вашего важного свидания".
Компания намерена выпустить в Японии духи в трёх вариантах: классическом, с ароматом приправы из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также с запахом приправы из чеснока, майонеза и черного перца.
Судя по рекламе, флаконы для духов будут оформлены либо в виде классических красных коробочек для картофеля фри, либо в виде бумажных пакетиков.
Самое читаемое
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Как обманывают казахстанских покупателей, рассказал мажилисмен
- Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? – мажилисмен возмутился поддержкой учёных в Казахстане
- Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск