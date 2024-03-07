Духи с ароматом картофеля фри выпустят в Японии

Компания намерена выпустить в Японии духи в трёх вариантах: классическом, с ароматом приправы из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также с запахом приправы из чеснока, майонеза и черного перца.

Судя по рекламе, флаконы для духов будут оформлены либо в виде классических красных коробочек для картофеля фри, либо в виде бумажных пакетиков.