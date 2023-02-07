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  • Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области
акимат Кызылординской области Сегодня, 00:06
139
Сегодня, 00:06
139
Фото: акимат Кызылординской области

Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области

В Жалагашском районе Кызылординской области возобновляет работу завод по переработке корня солодки. Это предприятие прекратило свою деятельность целых шесть лет назад. Причиной стало снижение цен на продукцию на международных рынках. Теперь​ владельцы завода намерены с новой силой реализировать​ почти забытый всеми проект, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Завод по переработке корня солодки находится на окраине поселка Жалагаш. Проект стоимостью около 2 млрд тенге, был запущен в рамках программы индустриально-инновационного развития. Открытие такого масштабного производства стало настоящим событием для местных жителей. Многие надеялись трудоустроиться и улучшить социальное положение. Однако очень скоро завод перестал производить продукцию, а более 100 рабочих оказались на улице.

"После открытия завод функционировал недолго. Мой брат работал здесь, радовался, что смог трудоустроиться в родном поселке. Однако через несколько месяцев его уволили, как и его других коллег. Брату пришлось уехать в город на заработки. Здание завода много лет простаивало. Надеемся, что теперь он сможет работать на полную силу", - говорит житель района Аманжол Садыков.

Корень солодки широко используется в изготовлении медицинских препаратов и косметических продуктов. В нем содержатся минеральные компоненты как железо, медь, цинк, калий и алюминий. Завод также выпускал глицирризиновую кислоту и полисахариды. Некоторое время на готовую продукцию был большой спрос. Он экспортировался в Китай и Южную Корею. Зарубежные специалисты также помогли местным технологом освоить новую технику.

"К сожалению на мировых рынках цены на продукцию резко снизились, поэтому пришлось закрыть завод. К тому же,​ коронавирусная пандемия негативно повлияла на новый запуск предприятия. Теперь мы готовы вновь дать старт работе завода", - отмечает главный технолог Еркебулан Балмаханов.

На сегодняшний день​ на производстве трудятся 15 человек. В основном они занимаются ремонтными работами. Некоторое оборудование вышло из строя и в непригодном состоянии. Руководству  пришлось заказывать запчасти из Китая. Нужно отметить, что благодаря государственной поддержке объект был подключен к природному газу. Сейчас заканчиваются  монтажные работы по установке новых печей. Запуск планируется на конец февраля.

"Мы планируем, что запуск завода поможет улучшить социальное положение жителей Жалагашского района. После запуска предприятие будет производить 20 тонн готовой продукции ежедневно. Это позволит обеспечить постоянной работой 60 человек. На данный момент мы оказываем необходимую поддержку владельцам завода. Проводится работа с областными управлениями, которые​ занимаются обеспечением сырья. Проблем касательно сырья нет. Сейчас в запасе имеется около тысячи тонн. Корень солодки будет выращиваться на собственных полях. Для этих целей выделено 500 гектаров земли", - прокомментировал аким Жалагашского района Аскарбек Есжанов.

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Айнур Тулешова Журналист
Сегодня, 00:06
139
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