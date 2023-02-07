Дубль два: завод по переработке корня солодки запускают повторно в Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

В Жалагашском районе Кызылординской области возобновляет работу завод по переработке корня солодки. Это предприятие прекратило свою деятельность целых шесть лет назад. Причиной стало снижение цен на продукцию на международных рынках. Теперь​ владельцы завода намерены с новой силой реализировать​ почти забытый всеми проект, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Завод по переработке корня солодки находится на окраине поселка Жалагаш. Проект стоимостью около 2 млрд тенге, был запущен в рамках программы индустриально-инновационного развития. Открытие такого масштабного производства стало настоящим событием для местных жителей. Многие надеялись трудоустроиться и улучшить социальное положение. Однако очень скоро завод перестал производить продукцию, а более 100 рабочих оказались на улице.

"После открытия завод функционировал недолго. Мой брат работал здесь, радовался, что смог трудоустроиться в родном поселке. Однако через несколько месяцев его уволили, как и его других коллег. Брату пришлось уехать в город на заработки. Здание завода много лет простаивало. Надеемся, что теперь он сможет работать на полную силу", - говорит житель района Аманжол Садыков.

Корень солодки широко используется в изготовлении медицинских препаратов и косметических продуктов. В нем содержатся минеральные компоненты как железо, медь, цинк, калий и алюминий. Завод также выпускал глицирризиновую кислоту и полисахариды. Некоторое время на готовую продукцию был большой спрос. Он экспортировался в Китай и Южную Корею. Зарубежные специалисты также помогли местным технологом освоить новую технику.

"К сожалению на мировых рынках цены на продукцию резко снизились, поэтому пришлось закрыть завод. К тому же,​ коронавирусная пандемия негативно повлияла на новый запуск предприятия. Теперь мы готовы вновь дать старт работе завода", - отмечает главный технолог Еркебулан Балмаханов.

На сегодняшний день​ на производстве трудятся 15 человек. В основном они занимаются ремонтными работами. Некоторое оборудование вышло из строя и в непригодном состоянии. Руководству пришлось заказывать запчасти из Китая. Нужно отметить, что благодаря государственной поддержке объект был подключен к природному газу. Сейчас заканчиваются монтажные работы по установке новых печей. Запуск планируется на конец февраля.