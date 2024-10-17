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Дубайским шоколадом заманили мошенники астанчан

Сегодня, 19:42
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pxhere.com Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: pxhere.com

Астанчане попались на уловку мошенников, разместивших в соцсетях объявление о продаже популярного дубайского шоколада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Цена в объявлении была ниже рыночной. Это и привлекло покупателей.

"Местный житель в ходе переписки с аферистами, обсудив способ оплаты и доставки, заказал одну плитку шоколада стоимостью около 15 тысяч тенге. Деньги перевёл на банковскую карту. После получения суммы преступники заблокировали потерпевшего. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию", - сообщили в ДП.

Сотрудники криминальной полиции района “Байконыр” задержали парней, которые хотели подзаработать за счёт наивных и доверчивых граждан. Всего зарегистрировано пять эпизодов. В ходе следствия свою вину задержанные признали. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Проверяется причастность задержанных к остальным не раскрытым преступлениям аналогичного характера.

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