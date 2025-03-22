В Павлодаре на молодёжной ярмарке, приуроченной к Наурызу, мастера представили уникальные работы: от шоколада в форме кобыза до космических объёмных картин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Домашний кондитер Баян Дюйсенбаева превратила приготовление сладостей в настоящее искусство. К празднику она создала особенную коллекцию шоколада с элементами казахской культуры. Её вдохновил знаменитый дубайский шоколад, но павлодарский вариант получился с национальным акцентом – в форме кобыза и деталей юрты.

"Хотелось, чтобы это были не просто сладости, а что-то символичное, отражающее нашу культуру. Я выбрала итальянский шоколад и уделила особое внимание темперированию, чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса", – поделилась Баян.

Кроме того, она приготовила специальную партию сладостей, посвященную священному месяцу Рамадан.

А вот художница Елена Тёминкова удивила посетителей оригинальными объёмными картинами. Она работает с текстурной пастой, создавая фактурные изображения. Ее главная работа – Луна, с космической точностью отражённая так, как не передаст ни одна камера телефона.

"Мне хотелось показать Луну не просто как изображение, а как живую, динамичную и глубинную. Этот материал позволяет создавать невероятные эффекты", – рассказала Елена.

На ярмарке свои работы представили более 20 мастеров. Здесь можно было увидеть текстильные изделия, украшения, ремесленные работы и арт-объекты, отражающие креативность и талант местных мастеров.

Ярмарка стала не просто местом для покупок, а настоящей площадкой для вдохновения, где современные казахстанцы объединяют национальные традиции и новые технологии.

Напомним, массовые гуляния и инсталляции с удивительным сочетанием казахского колорита и новых рекордов в Наурыз проходят по всей стране. Например, в Алматы прохожих с праздником весны поздравили роботы в тюбетейках, в Акмолинской области прошёл парад матерей в кимешеках, а жители Актау попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря пятитысячному выходу свет в национальной одежде.