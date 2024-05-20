  • 21 Мая, 12:43
  • BAIGENEWS

Дуб рухнул на крышу жилого дома в Алматы

Вчера, 23:45
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
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Фото: скриншот видео

В Алматы посреди ночи огромный дуб рухнул на крышу частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Хозяева в это время находились на улице, так как они заранее заметили, что старое дерево покосилось. Поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Дуб рос прямо во дворе дома. Как рассказали соседи, дерево наклонилось еще в воскресенье утром, а в 3 часа ночи с сильным грохотом и треском рухнуло. Удар смягчил растущий рядом ясень, за который дуб зацепился стволом. Стены дома выстояли, а вот крыша серьёзно повреждена. 

"Дубу уже, как я помню, больше 70 лет. Потому что я здесь родилась и выросла, рядом с этим дубом. Сохнуть он уже давно начал, его надо было давным-давно уже убирать: балки падали, ветки падали. Ну вот, дотянули. Всю ночь не спала. Как сказали, что оно накренилось в нашу сторону, переживания были, конечно, жуткие", – рассказала соседка Галина Галат.

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