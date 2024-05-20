Дуб рухнул на крышу жилого дома в Алматы

В Алматы посреди ночи огромный дуб рухнул на крышу частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Хозяева в это время находились на улице, так как они заранее заметили, что старое дерево покосилось. Поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

Дуб рос прямо во дворе дома. Как рассказали соседи, дерево наклонилось еще в воскресенье утром, а в 3 часа ночи с сильным грохотом и треском рухнуло. Удар смягчил растущий рядом ясень, за который дуб зацепился стволом. Стены дома выстояли, а вот крыша серьёзно повреждена.