  • 28 Марта, 00:02
  • BAIGENEWS

ДТП в спецЦОНе Алматы совершил кандидат в водители

Авария произошла во время сдачи практического экзамена.

Вчера, 23:21
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:21
Вчера, 23:21
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Фото: скриншот видео

ДТП совершил в спецЦОНе Алматы кандидат в водители, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Авария произошла во время сдачи практического экзамена. Судя по обнародованному видео, кандидат въехал в забор из шлакоблоков, который от удара частично разрушился. 

Пострадавших нет. По данным "Правительства для граждан", такие инциденты происходят регулярно. 

"В 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов. Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена", – отметили в ведомстве и добавили, что "важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения".

 
 
 
 
 
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Публикация от ХҚКО • ЦОН • Госуслуги (@gov4c.kz)

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