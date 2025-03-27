ДТП совершил в спецЦОНе Алматы кандидат в водители, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Авария произошла во время сдачи практического экзамена. Судя по обнародованному видео, кандидат въехал в забор из шлакоблоков, который от удара частично разрушился.

Пострадавших нет. По данным "Правительства для граждан", такие инциденты происходят регулярно.

"В 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов. Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена", – отметили в ведомстве и добавили, что "важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения".