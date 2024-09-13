ДТП в Алматинской области: появились новые подробности

13 сентября пассажирский автобус рухнул с Каскеленского моста в Алматинской области, передаёт BaigeNews. По предварительным данным, водителю автобуса Yutong Bus стало плохо на развязке - поднялся сахар в крови, в результате чего на 25 км автодороги Алматы-Бишкек, совершая маневр разворота, он не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter.

"В результате ДТП в больницу г.Каскелен госпитализирован водитель а/м "Yutong Bus" с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом правого надколенника, закрытый перелом правого голеностопного сустава, а также водитель а/м "Мерседес Бенз Спринтер" и его пассажиры в количестве 7 человек, с ушибами и ссадинами, от госпитализации отказались", - говорится в сообщении полиции.