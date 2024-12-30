ДТП со смертельным исходом произошло в Астане
Об этом сообщили в столичном Департаменте полиции.
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
87Фото: rostov.mk.ru
В Астане водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в ограждение моста, погиб один человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.
"Водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны ул. Кошкарбаева в сторону ул. Сарайшык, не справился с рулевым управлением и допустил наезд в ограждение моста.
В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, водитель был доставлен в больницу", - проинформировали в департаменте.
Проводится проверка.
Напомним, ранее женщина скончалась под колёсами автобуса в Рудном.
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