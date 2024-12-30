В Астане водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в ограждение моста, погиб один человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

"Водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны ул. Кошкарбаева в сторону ул. Сарайшык, не справился с рулевым управлением и допустил наезд в ограждение моста.

В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, водитель был доставлен в больницу", - проинформировали в департаменте.