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Легковушка врезалась в металлическую опору, погиб пассажир

Сегодня, 11:16
АВТОР
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ДП Павлодарская область Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: ДП Павлодарская область

Легковушка врезалась в металлическую опору на трассе Экибастуз - КП Батыр, в результате чего погиб пассажир и сильно пострадал водитель авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщили в полиции области, на 18 км. автодороги Экибастуз - КП Батыр, водитель автомашины марки ВАЗ-21093, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическую опору.

"В результате ДТП, водитель и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу, где пассажир от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка, назначена СМЭ. Автомашина водворена на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

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