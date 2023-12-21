Легковушка врезалась в металлическую опору, погиб пассажир
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
74Фото: ДП Павлодарская область
Легковушка врезалась в металлическую опору на трассе Экибастуз - КП Батыр, в результате чего погиб пассажир и сильно пострадал водитель авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщили в полиции области, на 18 км. автодороги Экибастуз - КП Батыр, водитель автомашины марки ВАЗ-21093, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическую опору.
"В результате ДТП, водитель и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу, где пассажир от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка, назначена СМЭ. Автомашина водворена на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
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