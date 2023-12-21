Легковушка врезалась в металлическую опору, погиб пассажир

Легковушка врезалась в металлическую опору на трассе Экибастуз - КП Батыр, в результате чего погиб пассажир и сильно пострадал водитель авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщили в полиции области, на 18 км. автодороги Экибастуз - КП Батыр, водитель автомашины марки ВАЗ-21093, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическую опору.