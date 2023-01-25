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ДТП с юными волейболистами в Актюбинской области: тренер парализован
После страшной аварии с юными волейболистами в Актюбинской области их тренер остаётся парализованным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Врачи не берутся делать прогнозы по его состоянию.
Напомним, в декабре команда из девяти детей и их наставник выехали на соревнования из Темирского района в областной центр. Ехали в семиместной машине, за рулём которой был заместитель директора спортшколы. По дороге авто перевернулось, погиб один ребёнок, остальные получили травмы. Почти месяц подростки были в больнице, двое - в реанимации. Сейчас всех выписали, но некоторые нуждаются в длительной реабилитации. Молодой тренер сначала впал в кому, сейчас пришёл в сознание, но обездвижен.
"Поражена центральная нервная система. Прогноз давать трудно, но скорее всего он полностью уже не восстановится", - говорит заместитель руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров.
По факту ДТП возбудили уголовное дело, под следствием находится водитель авто. Трагедия вскрыла большую проблему: на 38 спортшкол региона приходится всего девять автобусов. Поэтому в бюджет заложили более 220 миллионов тенге на покупку транспорта.
"12 автобусов будем закупать. Во все районы области мы предоставим автобусы. Конкурс на следующей неделе будет объявлен и весной уже будут автобусы", - сказал руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.
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