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  • ДТП с юными волейболистами в Актюбинской области: тренер парализован
МВД РК Сегодня, 07:41
124
Сегодня, 07:41
124
Фото: МВД РК

ДТП с юными волейболистами в Актюбинской области: тренер парализован

После страшной аварии с юными волейболистами в Актюбинской области их тренер остаётся парализованным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Врачи не берутся делать прогнозы по его состоянию.

Напомним, в декабре команда из девяти детей и их наставник выехали на соревнования из Темирского района в областной центр. Ехали в семиместной машине, за рулём которой был заместитель директора спортшколы. По дороге авто перевернулось, погиб один ребёнок, остальные получили травмы. Почти месяц подростки были в больнице, двое - в реанимации. Сейчас всех выписали, но некоторые нуждаются в длительной реабилитации. Молодой тренер сначала впал в кому, сейчас пришёл в сознание, но обездвижен.

"Поражена центральная нервная система. Прогноз давать трудно, но скорее всего он полностью уже не восстановится", - говорит заместитель руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, под следствием находится водитель авто. Трагедия вскрыла большую проблему: на 38 спортшкол региона приходится всего девять автобусов. Поэтому в бюджет заложили более 220 миллионов тенге на покупку транспорта.

"12 автобусов будем закупать. Во все районы области мы предоставим автобусы. Конкурс на следующей неделе будет объявлен и весной уже будут автобусы", - сказал руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров.

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#дтп #тренер #Актюбинская область #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:41
124
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