  • 15 Января, 16:14
  • BAIGENEWS

ДТП с военной техникой произошло на дороге Алматы ― Усть-Каменогорск

Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 15:21
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: КазАвтоЖол

ДТП с участием военной техники произошло на автодороге Алматы Усть-Каменогорск (Алматинская область), передаёт BaigeNews.kz.

"15 января 2025 года в 13:40 водитель трала марки "Цзефан", следуя по автодороге "Алматы – Усть-Каменогорск" в южном направлении на 56-м километре, при спуске с путепровода в районе п. Заречный допустил выпадение с трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования)", - говорится в сообщении.

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем марки Ssang Yong Actyon.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности.

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