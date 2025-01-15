ДТП с участием военной техники произошло на автодороге Алматы ― Усть-Каменогорск (Алматинская область), передаёт BaigeNews.kz.

"15 января 2025 года в 13:40 водитель трала марки "Цзефан", следуя по автодороге "Алматы – Усть-Каменогорск" в южном направлении на 56-м километре, при спуске с путепровода в районе п. Заречный допустил выпадение с трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования)", - говорится в сообщении.